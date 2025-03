Zatrzymany 28 latek poszukiwany za udział w pobiciu ze skutkiem śmiertelnym Data publikacji 06.03.2025 Powrót Drukuj Łęczyńscy kryminalni wspólnie z „Poszukiwaczami” z KWP w Lublinie zatrzymali 28 letniego mieszkańca Łęcznej. Mężczyzna poszukiwany był listem gończym po wyroku skazującym go za udział w bójce i pobiciu ze skutkiem śmiertelnym. Do starcia pseudokibiców drużyn z Lublina i Stalowej Woli doszło w 2016 roku na drodze w powiecie radomskim. Śmierć poniósł wówczas 33-latek ze Stalowej Woli. Zatrzymany do tej sprawy 28-latek ma do odbycia karę 3,5 roku więzienia. Trafił już do Aresztu Śledczego w Lublinie.





Wczoraj łęczyńscy kryminalni i policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie realizując wspólne ustalenia pojechali do jednego z mieszkań w Łęcznej. Z informacji posiadanych przez funkcjonariuszy wynikało, że może przebywać tam poszukiwany listem gończym 28 latek. Mężczyzna ma na koncie ma udział w pobiciu ze skutkiem śmiertelnym. Do tego zdarzenia doszło w 2016 roku. Do starcia mężczyzn uważających się za kibiców drużyn z Lublina i Stalowej Woli doszło na drodze w powiecie radomskim. Śmierć poniósł wówczas 33-latek ze Stalowej Woli.

Do tej sprawy poszukiwacze z KWP w Lublinie zatrzymali wcześniej dwóch mężczyzn, 34 i 46 latka, mieszkańców Lublina. Obydwaj trafili już za kratki, gdzie odsiadują wyroki.

Podczas wczorajszych działań, 28-latek, który niedawno wrócił z za granicy, był bardzo zaskoczony niespodziewaną wizytą policjantów. Kiedy funkcjonariusze dotarli pod ustalony adres, poszukiwany nie chciał otworzyć drzwi do mieszkania. Jednak kiedy dowiedział się, że na miejsce zostali wezwani strażacy w celu ich wyważenia, sam je otworzył. Natychmiast został zatrzymany.

28-latek trafił już do aresztu śledczego, gdzie będzie odbywać zasądzoną karę w wymiarze 3,5 roku pozbawienia wolności.

aspirant sztabowy Magdalena Krasna