Policjanci uratowali mężczyznę przed wychłodzeniem

Łęczyńscy policjanci w pustostanie na terenie naszego powiatu odnaleźli mężczyznę. W nocy na zewnątrz panował kilkunastostopniowy mróz, przebywanie w takim miejscu stanowiło dla niego realne zagrożenie dla życia i zdrowia. Zziębnięty 58 latek trafił do szpitala. Pamiętajmy, niskie temperatury są ogromnym zagrożeniem dla osób bezdomnych, starszych, chorych czy samotnie mieszkających. Jeżeli widzisz osobę wymagająca pomocy, nie bądź obojętny. Jeden telefon może uratować komuś zdrowie a nawet życie.

W trakcie kilku ostatnich dni temperatura powietrza gwałtownie spadła. Dlatego policjanci zwracają baczną uwagę na osoby potrzebujące pomocy. Podczas codziennej służby zarówno w dzień i w nocy sprawdzają miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne, samotne, nadużywające alkoholu, nieporadne życiowo.

Wczoraj po godzinie 22.00 kiedy na zewnątrz panował silny mróz policjanci z Zespołu Patrolowo – Interwencyjnego skontrolowali pustostan w Łęcznej. Odnaleźli tam nietrzeźwego i zziębniętego 58 latka. Przebywanie w takim miejscu stanowiło dla niego realne zagrożenie dla życia i zdrowia. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne i stan mężczyzny natychmiast na miejsce została wezwana załoga karetki pogotowia. Mężczyzna trafił do łęczyńskiego szpitala pod opiekę lekarzy.

Pamiętajmy, niskie temperatury są ogromnym zagrożeniem dla osób bezdomnych, starszych, chorych czy samotnie mieszkających. Zwróćmy uwagę czy w naszym otoczeniu przebywają takie osoby, nie przechodźmy obojętnie. Zwracamy się z prośbą do osób najbliższych, nie pozostawiajmy bez opieki tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Alarmujmy służby za każdym razem, kiedy ktoś jest narażony na wychłodzenie organizmu. Wystarczy jeden telefon na numer alarmowy, aby ratować komuś życie.

aspirant sztabowy Magdalena Krasna